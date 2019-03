Plusieurs dizaines de potières sont venues de la délégation de Sejnane, près de Bizerte, pour présenter leurs créations artisanales dans le cadre de l’exposition “La poterie de Sejnane, notre fierté du local à l’international”, ouverte samedi 2 mars à la Cité de la culture.

Cette exposition dédiée à la poterie de Sejnane est organisée pour célébrer l’inscription du savoir-faire des potières de Sejnane sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, annoncée le 29 novembre 2018.

La poterie est un métier spécifique à la région de Sejnane, exclusivement pratiqué par des femmes. Les Potières ont réussi à perpétuer cette tradition ancestrale devenue un élément essentiel de leur mode de vie et une source de revenu pour leurs familles.

L’exposition qui se tient du 2 au 8 mars 2019, a été inaugurée par le ministre des Affaires Culturelles Mohamed Zine Abidine.

Il a annoncé à cette occasion que son département a alloué un montant pour l’acquisition des productions des potières, sans préciser le montant exact.

Il a souligné l’importance de cette exposition dont le but est de valoriser le savoir-faire ancestral de ces femmes potières et sa diffusion en dehors de Sejnane, sur toute la Tunisie et à l’échelle internationale. A cet effet, le plan établi par le ministère, s’est déjà concrétisé par la participation de certaines potières à la 22ème Triennale de Milan (Italie) qui se poursuivra du 1er mars au 1er septembre 2019.

Afin de donner plus de visibilité aux productions en poterie, un circuit culturel et touristique sera bientôt créé à Sejnane, en coordination avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a fait savoir le ministre. “Outre le profit que devrait offrir cette démarche pour les potières, l’idée viser également de créer un espace dédié à l’exposition-vente de ce savoir ancestral”.

Les potières ont exprimé leur souhait d’organiser des e expositions dans d’autres villes tunisiennes afin de pouvoir vendre leurs productions et les encourager à faire perpétuer ce savoir-faire ancestral.

Selon certaines potières, le ministère devra débourser un montant de 500 dinars, à chaque participante, pour l’achat des productions en poterie.

Une variété de produits est présentée à des tarifs largement abordables dans le cadre cette exposition, ouverte au grand public, quotidiennement de 9h00 à 20h00.