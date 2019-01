La première édition du salon “Art et Terroir” aura lieu les 23 et 24 février 2019 au Palais El Abdellia à La Marsa (Banlieue nord de la capitale).

Dédiée au patrimoine tunisien, cette nouvelle manifestation, qui devrait se tenir dans une deuxième édition sur le Grand Tunis, donne rendez-vous au public avec le terroir, les produits bio, les cosmétiques naturels, le bien être, les métiers d’arts et la décoration.

L’exposition-vente comportera sept espaces. L’entrée du Palais donnera à voir des pièces artisanales raffinées (cuivre, verre soufflé, sculptures …).

L’autre composante de cet événement est l’atelier de calligraphie, de tapis, de broderies traditionnelles. Sur une superficie de 200 m2, l’espace terroir-gastronomie sera marqué par la participation d’une trentaine d’exposants artisans, producteurs d’huile d’olive, miel, épices, lait d’amandes, fromages, bsissa, boutargue, pâtisseries.

Deux salles seront réservées à la décoration : poterie de Sejnane, luminaires, mobilier …. Une salle de 100 m2 sera consacrée à la cosmétique et au bien être avec des produits naturels et bio. Et à découvrir également un espace baptisé “La palmeraie”.