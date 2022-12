Dans le cadre de la future “Route patrimoine mondial de UNESCO”, un appel à projets a été lancé par le projet “Promotion du tourisme durable” de la GIZ, dont l’objectif est de soutenir l’élément immatériel du patrimoine “la poterie de Sejnane” et d’en faire un produit de promotion et de diversification de l’offre touristique.

Le projet qui a été retenu est “Hrayer Sejnane, les potières de Sejnane” de l’association “Jeunesse pour la Citoyenneté Active”. Il consiste en le renforcement des compétences et l’accompagnement de 20 femmes potières afin de promouvoir leur autonomie en leur offrant des formations, et et des espaces adéquats pour la commercialisation de leurs produits à travers la réhabilitation de 10 cabanes pour l’exposition-vente.

Dans le cadre de cette initiative, des journées de vente et des ateliers dans différents espaces culturels, maisons de jeunes, écoles primaires et clubs seront organisé pour sensibiliser la jeunesse à ce savoir-faire ancien.

Grâce aux différentes actions de renforcement des capacités commerciales et grâce à l’accompagnement qui seront organisés en faveur des femmes potières, ce projet qui sera lancé le 15 décembre 2022 à Bizerte, participe à créer une dynamique non seulement dans la zone rurale de Sejnane mais aussi dans toute la région de Bizerte, informe un communiqué de presse de GIZ-Tunisie.

Reconnue en fin 2018 par l’Unesco comme patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, la poterie de Sejnane est une activité traditionnelle qui fait partie d’un mode de vie rural et répondant à un besoin d’autosuffisance, un savoir-faire féminin détenu par les potières cette délégation rurale dans le gouvernorat de Bizerte.

La commercialisation de la poterie est fortement tributaire de la répartition des potières dans la zone rurale de Sejnane. La majorité de ces potières rencontrent des difficultés à exposer leurs produits qui manquent de structuration au niveau du branding, de l’emballage, et de l’aménagement de l’étalage quand ils sont exposés. Le transport du produit est également problématique pour elles. Ces potières s’installent en général au bord des voies routières.

De ce fait, il a été décidé en 2010, de mettre en place au bord de la route de Sejnane, des kiosques destinés à la vente des produits de la poterie et de les mettre à la disposition des potières. Ainsi, 10 kiosques de ce type ont été mis en place, dont 7 étaient financés par l’ONA et par le conseil régional du gouvernorat de Bizerte. Aujourd’hui ces lieux d’exposition sont devenus obsolètes et ne sont plus adaptés aux besoins actuels. C’est à partir de ce constat qu’une intervention rapide a été mise en place pour améliorer la situation.

Il est à rappeler que cette initiative est mise en place par le projet ” Promotion du Tourisme Durable ” – action conjointe de l’Union Européenne dans le cadre du programme ” Tounes Wijhetouna ” et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ en partenariat avec le Ministère du Tourisme.et de l’artisanat.