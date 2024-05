Le projet “Hrayer Sejnane” a permis de renforcer les capacités commerciales des femmes potières de la région de Sejnane, après 11 mois de mise en œuvre, et ce, à travers le réaménagement de 10 kiosques de vente, la formation de 40 femmes potières aux techniques de vente et de gestion administrative et financière de leur propre micro-projet et l’organisation d’ateliers d’apprentissage à la poterie pour 100 jeunes de la région.

D’après la GIZ (l’Agence de coopération allemande), le projet a œuvré, également, à l’organisation d’expositions de produits et de visites pour découvrir l’art de la poterie de Sejnane, à la sensibilisation locale et régionale au savoir-faire de la poterie à travers des campagnes de promotion digitales et médiatiques et à la création d’outils de communication tels qu’un site web dédié et un catalogue de produits disponible en ligne et au format papier.

S’inscrivant dans le cadre du projet « Promotion du tourisme durable », le projet “Hrayer Sejnane” vise à soutenir la poterie de Sejnane, un élément immatériel du patrimoine UNESCO, et à promouvoir l’autonomie des femmes potières.

Il est à noter que la poterie de Sejnane est un symbole de l’héritage culturel et artistique de cette région. Une poterie berbère ancestrale, typique aux tons ocre, jaune et noir qui est particulière à cette zone. Cet art est traditionnellement transmis de mère en fille depuis des millénaires.

Pour rappel, le projet « Promotion du tourisme durable » est mis en œuvre par le Ministère du Tourisme, avec l’appui de la GIZ Tunisie et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et l’Union européenne en Tunisie, dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna ».