L’élaboration d’un cadre juridique régissant l’insertion professionnelle des diplômés africains des centres de formation ainsi que l’offre de stages au sein d’entreprises privées tunisiennes, c’est autour de ce thème que la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, s’est récemment entretenue avec la chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Lorena Lando, et les chefs de projets “migration et emploi” relevant de l’organisation.

Selon un communiqué du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Ounissi a fait part de la volonté d’assurer les bonnes conditions de formation aux apprenants originaires des pays africains inscrits dans les centres publics de formation professionnelle.