Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, annonce la création, prochainement, d’un district universitaire à Kébili, lequel sera en adéquation avec les spécificités de la région et pourra attirer les étudiants tunisiens et étrangers.

Khalbous a fait cette annonce lors d’une séance de travail, tenue 1er mars 2019 au siège de Institut des régions arides à Kébili.

Il a, également, annoncé la création de nouvelles spécialités en master comme l’agriculture du désert, les techniques d’irrigation, ajoutant que Kébili figure parmi les régions prioritaires dans le cadre du nouveau programme mis en place en collaboration avec le ministère de l’Education.

Le but de la création de la spécialité “agriculture du désert” est d’abord d’attirer les étudiants vers cette spécialité et de préparer les enseignants à la dispenser.

Ce programme vise à créer une licence en éducation et enseignement.

Par ailleurs, il a salué la proposition relative à la création d’un centre national de promotion de la recherche au sein de l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) dont la vocation est d’abriter des conférences scientifiques.