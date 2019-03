L’école primaire Habib Bourguiba à Ain Draham a été dotée, vendredi 1er mars, d’une cinquantaines de tablettes numériques, des serveurs informatiques, un projecteur vidéo et autres matériels numériques dédiés aux classes préparatoires et aux 1ères, 2èmes et 3èmes années de base.

Ce don s’inscrit dans le programme de partenariat conclu, en 2014, entre le ministère de l’Education et la Fondation Orange, visant à généraliser l’informatique dans les écoles primaires et à réduire le faussé numérique avec les pays développés.

Jusqu’à ce jour, 18.000 élèves dans 80 écoles primaires ainsi que 12.00 cadres pédagogiques à travers la Tunisie ont bénéficié de ce programme.