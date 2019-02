Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, jeudi 28 février, l’entrée effective du Fonds des catastrophes naturelles, à partir du 15 mars prochain.

D’après lui, cette décision est l’une des plus importantes mesures émanant de la réunion (27 février 2019) de la commission mixte 5+5 entre le gouvernement et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Lors d’une conférence nationale, organisée à Tunis, à l’occasion du 30ème anniversaire de l’Organisation de défense du consommateur (ODC), Chahed devait ajouter que les agriculteurs bénéficieront définitivement des indemnisations, avec le décaissement des primes et des avantages consacrés en 2018 aux investisseurs agricoles.

Un Conseil ministériel restreint (CMR) se tiendra bientôt pour revenir sur un ensemble de décisions importantes s’inscrivant dans ce cadre.