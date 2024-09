Les récentes inondations dans le sud de l’Algérie et du Maroc ont causé de nombreuses pertes humaines et des destructions importantes. En Algérie, le bilan s’est alourdi avec six victimes. Les fortes pluies ont touché principalement les wilayas de Tamanrasset, Naâma et Béchar. Le ministre de l’Intérieur et d’autres membres du gouvernement se sont rendus à Béchar, l’une des villes les plus affectées, pour évaluer les dégâts et organiser une opération de recensement des sinistrés.

Ces inondations exceptionnelles avaient été prédites par des organismes européens et américains, avertissant sur d’importantes précipitations dans le Sahara algérien. Le phénomène est dû à un épisode météorologique inhabituel qui a provoqué des pluies diluviennes sur une vaste région saharienne.

De l’autre côté de la frontière, au Maroc, les intempéries ont également été meurtrières, faisant plus de 18 morts et quatre disparus dans les régions de Tata, Errachidia, Tinghir et Taroudant. Ces zones ont enregistré en deux jours des volumes d’eau équivalents à une année de précipitations.