On dit généralement que les meilleurs smartphones sont les plus chers, ce mythe a été brisé par le HUAWEI Y7 Prime 2019, qui regroupe certaines fonctionnalités haut de gamme que l’on retrouve généralement dans les produits phares. Il est à la fois branché et puissant, avec un prix Invincible parfait pour les plus jeunes. Alors, quelles sont les fonctionnalités fournies?

L’écran Dewdrop et une caméra frontale puissante de 16 MP

Le Dewdrop affiche l’une des plus petites encoches de Huawei à ce jour, il est en forme de perle et héberge une caméra frontale de 16 mégapixels tout en laissant la place à un écran 86,7%, beaucoup plus élevé que la moyenne du secteur sur 6,26 pouces d’écran. Il est placé au milieu de l’appareil pour ne pas perturber la symétrie et l’esthétique de la vue frontale.

Un appareil photo puissant avec IA

Le HUAWEI Y7 Prime 2019 est équipé de deux caméras doubles 13 + 2MP. La caméra principale de 13 MP a une large ouverture de f / 1,8 avec 16 diaphragmes virtuels (prenant en charge f / 1,8 à 6) pour permettre un contrôle granulaire des effets de profondeur de champ. Que l’utilisateur souhaite réaliser un portrait avec une séparation nette entre l’objet principal et l’arrière-plan via l’utilisation d’un effet de faible profondeur de champ ou une photo de paysage où chaque objet de son champ parait net.

Booster par l’intelligence artificielle, la caméra a la capacité de reconnaître des objets dans 22 catégories différentes de scénarios quotidiens, y compris le ciel bleu, les gens, les chiens, la plage, etc. Une fois qu’un objet est identifié, le smartphone commence à ajuster ses paramètres en conséquence, pour mettre en surbrillance les objets afin de fournir à l’utilisateur la meilleure qualité d’image possible.

La caméra a également la capacité de capturer 50% plus d’informations sur la lumière pour produire des photographies nocturnes nettes avec une grande clarté et des artefacts peu bruyants. Lorsque le mode nuit est activé, le HUAWEI Y7 Prime 2019 assemble numériquement quatre photos successives pour obtenir une sortie nette et pleine de détails. Une méthode similaire est également utilisée pour son mode HDR, dans lequel l’appareil associe trois images en une seule pour améliorer le rendu des couleurs et les performances du rétroéclairage.

Une batterie durable

Une batterie qui ne s’épuise jamais. Le HUAWEI Y7 Prime 2019 est doté d’une batterie de 4000 mAh qui dure plus d’une journée d’utilisation intensive continue.

Méthodes d’identification avancées

Ce smartphone est doté de la technologie de Face ID 2.0, qui utilise les capacités de la caméra avant et de l’IA pour déverrouiller rapidement l’appareil. L’alternative est Fingerprint 4.0 qui déverrouille l’appareil en moins de 0,37 seconde avec un capteur multifonction qui permet aux utilisateurs de prendre des photos / vidéos, d’arrêter l’alarme, de répondre à un appel, de parcourir des photos ou d’afficher le panneau de notification, etc.