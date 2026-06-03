Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a souligné, ce mercredi matin, la nécessité d’assurer un accompagnement psychologique, sanitaire et pédagogique aux candidats du baccalauréat.

Lors de visites de terrain effectuées dans plusieurs centres d’examen au premier jour des épreuves de la session principale du baccalauréat 2026, le ministre a également insisté sur l’importance de garantir les meilleures conditions de travail pour les enseignants pendant la surveillance, la collecte et la correction des épreuves.

Nouri s’est, d’abord, rendu au centre d’examen écrit du lycée secondaire de Jebel Jelloud relevant de la direction régionale de l’éducation de Tunis 1, où il a pris connaissance des conditions générales de déroulement des épreuves.

Il a constaté la mobilisation de l’ensemble des intervenants, notamment les cadres éducatifs et administratifs, les agents de l’éducation ainsi que les représentants des services de sécurité et des autorités locales, qui ont conjugué leurs efforts afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil et d’organisation pour les candidats.

Il a ensuite visité le centre d’examen écrit du lycée secondaire de Sijoumi-Ezzouhour, où il s’est informé des conditions générales d’organisation du baccalauréat et a constaté la présence des différents acteurs concernés, notamment les agents de l’éducation, le personnel médical et paramédical ainsi que les représentants des services de sécurité et des autorités locales, qui contribuent à garantir le bon déroulement des épreuves et un accueil adéquat des élèves.

En marge de ces visites, le ministre a salué l’engagement de la communauté éducative, soulignant le sérieux et la persévérance dont elle fait preuve pour assurer la réussite de cette échéance nationale majeure.

Il s’est déclaré satisfait du niveau de préparation observé et des dispositions mises en place par les différentes parties prenantes appelant tous les intervenants à poursuivre leur mission avec le même esprit de rigueur, de discipline et de dévouement.

En effet, 162 435 candidats passent, à partir de ce mercredi, la session principale du baccalauréat 2026 dont 83 % sont inscrits dans les établissements publics, 12 % dans les établissements privés et 5 % se présentent à titre individuel.

Les épreuves écrites de la session principale se déroulent les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, tandis que les résultats seront proclamés le mardi 23 juin 2026.

5 988 centres d’examen, 27 centres de dépôt des copies, 7 centres de collecte et de distribution et 32 centres de correction sont mobilisés lors de cette session.