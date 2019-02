Quelle finesse d’esprit et quelle subtilité dans les messages que voulait faire parvenir que celle de Mohamed Kettani, PDG du Groupe Attijariwafa bank lors de la cérémonie de présentation, lundi 25 février, de Saïd Sebti, nouveau directeur général d’Attijari ban Tunisie en remplacement de Hicham Seffa, désigné à la tête de la nouvelle filiale d’Attijariwafa bank en Egypte !

Le PDG du Groupe Attijari a rappelé la situation catastrophique de la Banque du Sud lorsqu’elle a été acquise par la banque marocaine: «L’ouverture d’une filiale en Tunisie nous a porté chance. Elle est de loin la plus importante en Afrique. Depuis son acquisition, nous avons pu nous implanter dans 15 pays africains. Le décollage d’Attijari bank Tunisie est le fruit de la conjugaison du potentiel humain tunisien avec le soutien de leurs collègues au Maroc. La stratégie mise en place pour développer la Banque du Sud a permis un repositionnement extraordinaire. Aujourd’hui personne ne doute que c’est une réussite. Attijari bank Tunisie est devenue une banque de référence pour l’économie tunisienne».

M. Kettani a exprimé sa fierté de voir des entreprises maghrébines devenir aussi performantes permettant ainsi une unité économique de fait entre les pays maghrébins. «Il y a 3 ans, j’étais panéliste dans une grande rencontre à Paris autour des investissements en Afrique. A côté de moi était assise une personnalité tunisienne pour laquelle je voue un grand respect. Cette personnalité avait parlé de moi en ces termes : “Mon ami là représente un grand groupe bancaire marocain qui a pu atteindre une dimension africaine, ce qui n’est pas le cas pour nous en Tunisie, nous n’avons pas cette chance“. J’ai tout de suite répondu en disant qu’“Attijari bank est une institution tunisienne dans laquelle s’activent des hommes et des femmes tunisiens de hautes compétences. Des compétences dont nous avons besoin pour accélérer le rythme du développement de notre groupe à l’échelle maghrébine“».

Saïd Sebti, nouvel arrivé en Tunisie, nouveau directeur général d’Attijari bank Tunisie, figure parmi les premières recrues du groupe marocain et a accompagné son développement et sa croissance. Il dirigeait au Maroc un territoire où sont implantées 350 agences Attijariwafa bank, soit 25% de l’ensemble du réseau Attijariwafa bank. «La dimension humaine est très importante dans l’essor de toute activité économique, et comme son collègue Hicham Seffa, M. Sebti, je n’en doute pas, agira et se conduira en prenant en compte cette dimension qui représente pour nous le capital le plus sûr et le plus fiable», a indiqué M. Kettani.

Prenant la parole, Hicham Seffa, qui décolle pour l’Egypte, a exprimé sa reconnaissance pour la confiance accordée par la communauté d’affaires tunisienne à Attijari bank. «Quitter la Tunisie, un pays qui m’a adopté, ma famille et moi, et dans lequel je me suis senti dans une sécurité absolue, j’ai appris à connaître ce qu’est un deuxième pays. Partir, c’est dur, mais c’est dans la logique des choses, je reviendrai souvent».

Saïd Sebti a, pour sa part, rappelé les relations ancestrales entre la Tunisie et le Maroc, faisant allusion à la construction à Fès au Maroc, par la Tunisienne Fatma El Fehria, de la mosquée el-Qaraouiyyîn qui fait fonction aussi d’université et qui est reconnue comme étant la plus ancienne université dans le monde. Il n’a pas manqué de citer Abou el Kacem Al Chebbi et ses vers récités par l’ensemble des Marocains.

«Il y a une équipe de choc à Attijari bank Tunisie et des hommes et des femmes de qualité. Notre groupe fera en sorte d’accompagner au mieux la communauté d’affaires tunisienne en Afrique et au-delà de l’Afrique. Je continuerai sur la lancée du chemin tracé par M. Seffa, et je continuerai la mise en place de la stratégie du groupe pour une meilleure croissance d’Attijari bank Tunisie».

Espérons que Saïd Sebti poussera Attijari bank Tunisie à déployer ses ailes beaucoup plus loin que dans les cieux national et africains.

Amel Belhadj Ali