L’Espagne accorde une ligne de crédit de 25 millions d’euros en pour le développement de projets en Tunisie

L’Espagne vient d’accorder à la Tunisie une ligne de financement d’une valeur de 25 millions d’euros (environ 87,5 millions de dinars) pour développer les petits et moyens projets.

L’accord a été signé, vendredi 22 février, par le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, et l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, Ardizone Garcia.

Cette ligne de financement, qui sera remboursée sur 40 ans, dont 6 ans de grâce, permettra aux PME récipiendaires de bénéficier des services et de s’approvisionner en biens d’équipement espagnols.

Ladhari a mis l’accent sur l’importance de la ligne de crédit qui financera les petits et moyens projets avec des conditions préférentielles et un faible taux d’intérêt. Elle aidera les entreprises à obtenir plus facilement des financements.

Il a également indiqué que 18 nouveaux projets espagnols ont été réalisés en 2018 en Tunisie, précisant que les exportations tunisiennes vers ce pays ont augmenté de plus de 600 millions de dinars.

Le taux de couverture des importations par les exportations a dépassé 75%, a-t-il encore fait savoir, ajoutant que les investissements espagnols ciblent plusieurs secteurs, notamment, l’industrie, les énergies renouvelables, l’agriculture et le tourisme…

De son côté, Ardizone Garcia a évoqué l’intérêt de son gouvernement à l’investissement en Tunisie, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.