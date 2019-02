Le projet de recherche fédéré (plateforme de recherche et de formation sur les politiques en sciences de la technologie et de l’innovation “STI” intitulé PRF “innov4TN”) a été présenté, vendredi 22 février, à l’Institut arabe des chefs d’entreprise, dans le cadre du premier forum des politiques en sciences de la technologie et de l’innovation (STI).

“Ce projet, d’une durée de trois ans, a pour objectif d’élaborer des politiques en sciences de la technologie et de l’innovation capables d’apporter une valeur ajoutée aux secteurs socio-économiques”, a affirmé Khalil Amiri, secrétaire d’Etat à la Recherche scientifique, à l’ouverture du forum.

Il s’agit de placer les capacités en sciences de la technologie et de l’innovation au service de la société et du développement en l’introduisant notamment dans des secteurs prioritaires tels que la santé, l’agriculture, l’industrie, l’intelligence artificielle, l’éducation, a-t-il expliqué. Le secrétaire d’état a également mis l’accent sur la nécessité d’élaborer des politiques d’innovation en matière de production scientifique dans le secteur socio-économique.

De son côté, le directeur des Programmes nationaux de recherche, Abderraouf Ben Fekih, a indiqué que les projets de recherche fédérée figurent en tant qu’outil performant permettant de transférer les résultats scientifiques et du savoir-faire vers le milieu socio-économique.

La finalité est de résoudre des problématiques de développement ayant un rapport avec les priorités nationales, a-t-il, affirmé.

Fekih a, par ailleurs, donné un aperçu des différentes structures de Recherche scientifiques en Tunisie, précisant qu’elles sont au nombre de 607(laboratoires de recherches (65%) et unités de recherches (35%). Il a rappelé que le taux des structures de recherches rattachées aux Universités s’élève à 75%, dont 42% spécialisées en sciences de la vie et de la biotechnologie.

“Près de 24 100 chercheurs et doctorants (15% des Professeurs et 52% Doctorants) effectuent des recherches au sein de ces différentes structures”, a-t-il ajouté.

A rappeler que ce forum de deux jours est organisé à l’initiative de l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR) en collaboration avec l’Unité de recherche (signaux et systèmes), l’association ENIT LAMSIN et la Tunisian association for the advancement of science in technology and innovation (TAASTI).