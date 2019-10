Le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue allemand de l’Education et de la Recherche scientifique annoncent le lancement d’un appel à candidatures pour le financement de projets communs de recherche et d’innovation regroupant une structure de recherche scientifique et une entreprise économique des deux pays.

La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 18 mars 2020.

D’une durée maximale de 36 mois, les projets conjoints de recherche et d’innovation portent sur plusieurs domaines à l’instar de la gestion de l’eau et de l’alimentation, la numérisation et l’économie verte.

Le financement de ces projet s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-allemande dans le domaine de la recherche et de l’innovation et vise à promouvoir le partenariat entre les structures de recherche et l’environnement économique à travers la valorisation des résultats de la recherche scientifique, lit-on de même source.

Une plateforme en ligne pour la recherche de partenaires ainsi qu’un lien pour l’envoi des candidatures seront créés ultérieurement.