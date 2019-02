15 Start-up et 9 PME tunisiennes, opérant dans le secteur des services dédiés à la téléphonie mobile, participeront, pour la 6ème année consécutive, au salon “Mobile World Congress (MWC) 2019”, qui se tiendra à Barcelone (Espagne) du 25 au 28 février 2019.

Ces sociétés exercent notamment dans les domaines du “Mobile Network Monitoring”, “Mobile Service Cloud”, “les solutions M-Business”, “le paiement mobile”, l'”Intelligence Artificielle”, la “réalité virtuelle”, le “Monitoring de réseau de téléphonie mobile”…

Selon un communiqué, publié, vendredi, par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), “la participation tunisienne à cette manifestation constituera une occasion pour renforcer le positionnement des entreprises tunisienne du secteur des TIC au niveau international, promouvoir la Tunisie en tant que hub technologique et favoriser le transfert technologique, notamment grâce aux grandes entreprises internationales qui souhaiteraient s’installer dans le pays”.

Environ 2 400 exposants, représentant des pays du monde entier, participeront au salon MWC 2019, lequel accueillera plus de 107 000 acteurs du métier.

Cet espace favorisera le rassemblement des professionnels, parmi les opérateurs mobiles, les fabricants d’appareils, les fournisseurs de technologies de pointes et les propriétaires de contenu. Il permet, aussi, l’échange des idées et la présentation des technologies de pointe et des solutions innovantes dans le domaine du monde connecté.