Une rencontre commune entre Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF) et l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a eu lieu, mercredi 20 février à Tunis, pour faire le suivi et passer en revue les différents aspects de la réforme au sujet des manquements relevés dans le rapport de la Cour des comptes suite aux élections de 2014.

Cette rencontre intervient dans le cadre des prérogatives attribuées par la loi au HCCAF, à savoir faire le suivi des rapports rédigés par les différentes structures de contrôle, a expliqué, Kamel Ayadi, président de cette instance.

Selon lui, le HCCAF a examiné, cette année, une centaine de rapports de surveillance mais elle a procédé pour la première fois au suivi d’un rapport concernant une instance constitutionnelle indépendante.

Il a, sur un autre plan, fait savoir qu’un projet de convention a été proposé pour aider l’ISIE durant les prochaines échéances et renforcer ses capacités en matière de gestion publique afin de pallier les lacunes constatées dans le passé.

Ayadi a indiqué qu’au moins 38 manquements ont été recensés par les structures de contrôle concernant la gestion des ressources humaines, le budget et les transactions publiques.

De son côté, le président de l’ISIE, Nabil Baffoun a déclaré que la rencontre revêt un caractère technique et consultatif et ne touche pas à l’indépendance de l’instance. Elle s’inscrit dans le cadre du suivi des observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes de 2014, a-t-il dit.