L’élection présidentielle américaine de 2024 s’annonce comme l’une des plus serrées de l’histoire récente. Les deux principaux candidats sont Kamala Harris pour le Parti démocrate et Donald Trump pour le Parti républicain.

Kamala Harris, actuelle vice-présidente, a marqué l’histoire en devenant la première femme, la première Noire et la première Sud-Asiatique à occuper ce poste. Elle se concentre sur des questions telles que la réforme de l’immigration, les droits de vote, la liberté reproductive et l’équité économique. Donald Trump, ancien président, cherche à revenir à la Maison Blanche avec une campagne axée sur la sécurité nationale et la relance économique.

Les sondages montrent une course extrêmement serrée entre les deux candidats. Selon les dernières données, Kamala Harris est légèrement en tête au niveau national avec environ 48,2 % des intentions de vote contre 46,4 % pour Donald Trump. Cependant, l’élection se jouera probablement dans les “swing states”, ces États clés où les résultats sont souvent imprévisibles.

Selon le site FiveThirtyEight, qui regroupe les différents sondages réalisés par les instituts et les médias américains, Kamala Harris serait en tête, à la date du 2 novembre, avec un score de 47,9%, contre 46,9 % pour Donald Trump.

Les États pivots incluent le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada, l’Arizona et la Caroline du Nord. Dans ces États, les sondages montrent des résultats très serrés, avec des marges souvent inférieures à 3 points. Par exemple, Kamala Harris est en tête dans le Michigan et le Wisconsin, tandis que Donald Trump mène en Caroline du Nord et en Géorgie.

L’élection présidentielle américaine de 2024 est une course au coude-à-coude entre Kamala Harris et Donald Trump, avec des sondages indiquant une légère avance pour Harris au niveau national mais une incertitude totale dans les États clés. Les résultats dans ces États pivots seront déterminants pour l’issue de l’élection. (Texte généré par IA et relecture rédaction).