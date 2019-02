L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) déplore la décision prise, mardi 19 février, par la Banque centrale de Tunisie (BCT) de relever le taux directeur de 100 points de base pour le porter de 6,75% à 7,75% par an, laquelle aura des retombées très négatives sur le rythme de l’investissement.

La centrale patronale estime, dans un communiqué publié mercredi 20 courant, que cette hausse augmentera le coût de financement pour les entreprises du fait qu’elle entraînera un accroissement de 15% du coût des crédits, qui viendra s’ajouter au coût des autres hausses successives, rappelant qu’il s’agit de la troisième augmentation du taux directeur en moins d’une année et demi.

Ce nouveau taux empêchera également les entreprises de remplir leurs engagements envers les institutions bancaires et financières et alourdira leurs charges.

L’UTICA estime que cette mesure ne constitue pas une solution aux problèmes dans lesquels se débat l’économie nationale et est plutôt une fuite en avant et non une recherche de solutions sérieuses pour résoudre ces problématiques.

Mettre fin à la détérioration du dinar, maîtriser le taux d’inflation dont pâtit l’entreprise et lutter contre l’amplification des phénomènes du marché parallèle et de la contrebande, ce sont là entre autres solutions que préconise l’UTICA.