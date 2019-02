La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax organise, du 6 au 9 mars prochain, la 15ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment «MEDIBAT 2019». Inutile de souligner qu’il s’agit d’une manifestation grandiose qui transformera Sfax en une vraie capitale mondiale de la construction.

En effet, ce grand rendez-vous économique biennal offrira une opportunité de rencontres de haut niveau entre des centaines de professionnels du BTP, ingénieurs, architectes, experts, décideurs VIP et autres donneurs d’ordre du secteur du bâtiment tunisiens et étrangers.

Concernant les exposants, visiteurs et délégations officielles, ils viendront de 28 pays en plus de la Tunisie, à savoir : Chine, Turquie, France, Espagne, Italie, Algérie, Egypte, Emirats arabes unis, Arabie Saoudite, Libye, République Tchèque, Canada, Pakistan, Gabon, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Togo, Sénégal, Nigeria, Mauritanie, Djibouti, Qatar, Ukraine et Roumanie.

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax indique que cette 15e édition du Salon MEDIBAT 2019 sera inaugurée par le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi, en présence de plusieurs autres ministres tunisiens et africains ayant déjà confirmé leur présence, ce qui témoigne du rayonnement et de la notoriété de ce Salon sur le continent africain et les pays du Bassin méditerranéen.

Outre les décideurs, les personnalités VIP et les grands professionnels du secteur du bâtiment et des services annexes, MEDIBAT 2019 et ses manifestations parallèles verront la présence de prestigieuses organisations dont la CPCCAF (Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones). D’ailleurs, cette institution, qui comprend un réseau de 130 Chambres consulaires de 31 pays, tiendra son Bureau à Sfax à l’occasion de MEDIBAT.

L’on enregistre la présence, également, de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et la FAFA (Fédération des architectes francophones d’Afrique).

Cette nouvelle édition de MEDIBAT abritera un autre événement important: l’Assemblée générale extraordinaire de l’Ordre national des ingénieurs tunisiens (OIT). Cette réunion de la grande famille des ingénieurs se tiendra en présence de 400 ingénieurs tunisiens venus de toutes les régions du pays.

Le Salon sera, comme à l’accoutumée, la destination préférée d’un grand nombre d’exposants, qui viendront présenter et promouvoir les différentes innovations dans le secteur, dynamiser la coopération et le partenariat entre les professionnels du BTP et proposer une plateforme scientifique internationale avec une présence remarquable des experts du métier tels que les architectes et les ingénieurs.

Les participants à ce Salon bénéficieront d’un visitorat ciblé et qualifié, et les visiteurs profiteront, de leur côté, d’un accompagnement complet et fructueux.

Tous stands sont réservés

Tous les indices augurent, en effet, d’une édition exceptionnelle aussi bien au niveau de l’organisation qu’au niveau de la présence étrangère. La quasi-totalité des stands a été réservée par des exposants tunisiens et étrangers, qui continuent à accorder un intérêt particulier à MEDIBAT, comme en atteste la réservation de la Chine et de la République Tchèque de pavillons entiers.

Outre l’espace réservé à l’exposition (composante essentielle du Salon), cette 15ème session présentera un éventail d’activités parallèles et de forums.

Le Forum Economique

Organisé en partenariat avec l’Agence de coopération allemande “GIZ“, ce forum sera présidé par le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani, et drainera un grand public d’auditeurs et de décideurs de plusieurs pays africains.

Ce grand moment du Salon s’articulera autour d’un thème d’une brûlante actualité : «Le renforcement du Partenariat public-privé (PPP) dans le secteur du bâtiment et de l’infrastructure», et sera marqué par la présentation d’une série de projets de construction et d’infrastructure en Afrique subsaharienne. Ces projets concernent le Gabon, le Togo, le Cameroun, le Nigeria, la RD Congo, la Côte d’Ivoire et le Kenya.

Le forum présentera plusieurs projets prêts à être mis en œuvre. L’on s’attend à ce que la présentation de ces projets par les décideurs des 7 pays susmentionnés offre des opportunités aux institutions de bâtiment et de travaux publics pour conclure d’éventuelles joint-ventures pendant le déroulement du Salon.

Le Forum Scientifique

L’objectif de ce forum est d’apporter des éclairages sur les dernières innovations et résultats des études et des recherches technologiques dans le secteur du Bâtiment et des travaux publics.

Le Forum scientifique de MEDIBAT 2019 sera axé sur le thème du bâtiment durable et ses mécanismes de finition aussi bien dans les bâtiments que dans les villes.

Il réunira une pléiade de chercheurs tunisiens et étrangers, qui viendront présenter la construction durable sous ses différents aspects, des normes internationales jusqu’à la rénovation et la recréation des structures durables en passant par le recyclage des déchets et l’installation des divers systèmes électroniques tels que l’Internet, les alarmes, les exigences sanitaires, la climatisation, etc.

Le Forum Scientifique est organisé en partenariat avec l’Ordre des architectes de Tunisie (OAT), l’Union internationale des architectes (UIA), l’Ecole nationale des ingénieurs de Sfax (ENIS), l’Institut supérieur des études technologiques de Sfax (ISET) et le Centre sectoriel de formation en électronique de Sakiet Ezzit.

Le Forum de l’Entrepreneuriat «Innover, passer à l’action et accomplir»

Le slogan du Forum de l’Entrepreneuriat de MEDIBAT 2019 traduit parfaitement l’orientation de l’organisateur du Salon, en l’occurrence la CCIS, et son partenaire, le Centre d’affaires de Sfax, en matière de développement de l’économie nationale à travers l’incitation des jeunes à créer les projets et à fournir des opportunités d’emploi.Les travaux de ce forum se dérouleront sur cinq sessions.

Le principal leitmotiv de cette répartition est une recherche approfondie des moyens et des mécanismes de financement des projets et de la formation et de l’encadrement des promoteurs dans le secteur du bâtiment.

Le programme du forum comprend également une présentation d’expériences réussies (success-story) d’institutions opérant dans le secteur. Des workshops à motifs multiples, y compris un atelier du partenariat, seront aussi au menu du forum de l’entrepreneuriat de MEDIBAT 2019.

Le Village de l’Innovation

Organisée en étroite collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette nouvelle activité qui vient s’ajouter aux événements parallèles à l’exposition au Salon MEDIBAT 2019 vise à chercher et à valoriser les signes du renouveau dans le secteur du bâtiment.

Le comité d’organisation de MEDIBAT 2019 ambitionne, à travers la création de ce Village de l’Innovation, de répondre aux besoins du secteur et des participants intéressés en matière d’encouragement de l’innovation et de l’invention. Cet effort est incarné dans un programme étoffé, qui comprend un atelier ouvert aux nouvelles idées et aux projets novateurs et des séances pour présenter et étudier ces idées innovatrices.

Deux Journées pays

Deux journées pays seront au menu de MEDIBAT 2019. Dédiées au Togo et à la RD Congo, ces journées serviront de vitrine pour la prospection de nouvelles opportunités d’investissement à l’étranger.

En effet, la “Journée RD Congo“ sera l’occasion pour l’annonce officielle de la création de la Chambre mixte tuniso-congolaise, qui vise à faciliter la tâche des institutions et entreprises des deux pays pour promouvoir les échanges et le partenariat économique entre les deux parties.

Lors de la “Journée Togo“, l’on présentera la deuxième édition du Salon africain du bâtiment (AFRIBAT) que la CCIS et la CCI du Togo co-organiseront prochainement à Lomé.

A rappeler que la première édition de ce Salon avait été organisée au Cameroun en mai 2018.

Notons enfin que les organisateurs de MEDIBAT 2019 s’attendent à ce que la nouvelle édition dépasse la précédente, qui s’était soldée par un bilan positif : 47.000 visiteurs, 350 exposants, 300 rendez-vous d’affaires, 35 pays et 21 délégations.