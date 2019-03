Le programme du Village de l’innovation a comporté la présentation des idées et des projets innovants dans le secteur de la construction. Une pléiade de spécialistes, d’experts et d’universitaires ont présentés des projets importants, qui vont contribuer au développement et à la rationalisation des mécanismes et des méthodes de la gestion du secteur.

Parmi les programmes innovants figure une nouvelle application Android. Cette solution “Modeling Building information“ a été présentée par M. Salem Mabrouki de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax (ISET) . Il s’agit d’une application Android qui permet de préparer et réaliser les plans de construction, de la conception à la construction, en passant par l’entretien du bâtiment durant la période de son exploitation. La France a commencé en 2017 à utiliser cette application, qui adopte une méthode numérique moderne. Cette nouvelle application a seulement besoin de soutien sur le plan législatif pour forcer les entrepreneurs et les parties concernées à l’utiliser».

M. Mabrouki a ajouté que «les chercheurs dans nos institutions universitaires essaient constamment de trouver les solutions susceptibles de réduire le coût de la construction et de mieux gérer et exploiter les espaces avec l’aide des technologies modernes.