Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a pris part aux travaux de la 55ème conférence de Munich (Allemagne) sur la sécurité, organisée du 15 au 17 février 2019, indique un communiqué du ministère publié dimanche 17 courant.

Plus de 35 chefs d’Etats et de gouvernements et près de 80 ministres des Affaires étrangères et de la Défense ainsi qu’un grand nombre de hauts responsables de plusieurs pays et hauts représentants d’organisations onusiennes et régionales étaient présents.

Jhinaoui a eu, en marge de cette conférence, plusieurs rencontres avec ses homologues libyen, hollandais et géorgien ainsi qu’avec le secrétaire général de la ligue des Etats arabes (LEA), le commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, le chef de la mission d’appui des Nations unies en Libye, le conseiller à la sécurité nationale en Irak et le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix.

La rencontre avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, a porté sur l’impulsion de la coopération entre la Tunisie et la Hollande ainsi qu’avec l’Union européenne.

Jhinaoui s’est également entretenu avec le ministre géorgien, David Zalkaliani, au sujet du parachèvement des projets des accords bilatéraux visant à développer les relations entre les deux pays.

Le sommet UE-Ligue des Etats arabes (LEA) qui se tiendra à Charm El cheikh, les 24 et 25 février, a été au centre de la rencontre entre Jhinaoui et le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit.

Le chef de la diplomatie tunisienne a donné un aperçu des derniers préparatifs pour l’organisation du prochain Sommet arabe qui se tiendra à Tunis, le 30 mars 2019.

Les relations entre la Tunisie et l’Union européenne et les préparatifs en prévision du Conseil de partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, prévu à Bruxelles en mai prochain, ont été au centre de l’entretien que Jhinaoui a eu avec le Commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn.