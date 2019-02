La création prochaine d’un musée national du sport et la phase préalable à sa réalisation ont été vendredi au centre de la séance de travail tenue par le secrétaire d’Etat aux Sports, Ahmed Gaaloul, avec plusieurs cadres du ministère de la jeunesse et des sports.

A cette occasion, Gaaloul a souligné la nécessité d’entamer la réalisation effective du projet pour en faire un espace de sauvegarde de la mémoire nationale du sport.

Il a, par la même été décidé de créer une commission englobant les différentes structures concernées par le projet pour définir un plan d’action selon un échéancier et des objectifs préalablement fixés.

Il s’agit, en outre, de procéder à une étude exhaustive et approfondie et d’avancer des propositions quant à l’organigramme, aux fonds alloués, aux ressources humaines et au siège du nouveau musée.