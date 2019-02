La nouvelle Jeep Compass, best seller de la marque emblématique, est aujourd’hui disponible en Tunisie.

Le modèle a été lancé le 13 février 2019 par le concessionnaire ITALCAR SA, distributeur officiel des marques Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, JEEP et IVECO en Tunisie.

La Compass arrive sur le segment des SUV compacts pour répondre aux exigences des aventuriers et des amoureux des grands espaces. Elle symbolise par excellence le SUV familial compact au sein de la gamme Jeep.

Le véhicule affiche un style sculptural incomparable et authentique, avec un design contemporain unique. Jeep Compass répond à toutes les exigences d’une clientèle familiale qui apprécie sécurité et convivialité.

Le modèle offre trois versions essence : Longitude 4*2, Limited 4*2 et une boite automatique Limited 4*4.

Le Compass conjugue les hautes qualités techniques et high tech et l’esthétique, grâce à son style et son design moderne et expressif marqué par une grande prestance et des proportions exceptionnelles. Sa légendaire calandre à sept ouïes en chrome et noir et aux projecteurs cerclés de noir, nous permet tout de suite de reconnaître le label Jeep ®.

Une ligne de toit fluide, des ailes musclées et la bande chromée collant parfaitement à ses formes lui donnent une silhouette racée et dynamique. Les feux arrière à LED donnent au Compass une prestance unique grâce à leur mince ligne rectangulaire se fondant avec le hayon.

« Grâce à son design contemporain, ses technologies de pointe et systèmes de sécurité de dernière génération, son comportement routier de haut niveau et les meilleures capacités de franchissement de la catégorie, la Jeep Compass place la barre très haute dans le segment. C’est un excellent exemple qui prouve notre engagement à poursuivre la croissance de la marque Jeep ® partout dans le monde ».

Design intérieur et technologies premium

Le design intérieur de la Jeep Compass est conçu avec des matériaux raffinés.

Le tableau de bord et la console centrale est en forme de trapèze, éléments de design caractéristiques de Jeep ®, la console centrale intègre parfaitement l’écran tactile du Uconnect en 5,7 ou 8.4 pouces (avec le système de navigation), le levier de vitesses, les commandes Selec-Terrain, le frein de parking électrique, le bouton d’arrêt/démarrage, les commandes audio et de température. Les ports de recharge et de connectivité pour périphériques sont quant à eux facilement accessibles dans le vide-poches.

Accès aux fonctionnalités de communication

La toute nouvelle Jeep Compass dispose de deux nouveaux systèmes Uconnect, permettant au conducteur comme aux passagers d’accéder aux fonctionnalités de communication, de divertissement et de navigation grâce notamment à un écran couleur LED parmi les plus grands du segment.

Deux systèmes de transmission évolués pour des capacités de franchissement inégalées

La Jeep Compass offre les meilleures capacités de franchissement de sa catégorie grâce à deux systèmes de transmission 4×4 évolués, dont chacun d’eux peut transférer 100% du couple à n’importe quelle roue : Jeep Active Drive et Jeep Active Drive Low, ce dernier offrant un rapport de démultiplication de 20 :1.

La sécurité high level

Le tout nouveau Compass, est doté de 70 éléments de sécurité active et passive disponible de série et en option parmi lesquels on retrouve le système anti-collision actif avec arrêt à faible vitesse, le système d’avertissement de franchissement de ligne blanche, le système de surveillance des angles morts et de détection de présence arrière, la caméra de recul ParkView avec lignes de guidage dynamiques, le système électronique anti-dérapage avec dispositif électronique antiroulis et six airbags de série.

Par ailleurs, le Compass dispose d’une structure «cage de sécurité» faite de plus de 65% d’acier à haute résistance.