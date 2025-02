L’art et l’automobile en fusion chez Italcar  : La Fiat 500 ne se contente plus de rouler, elle devient émotion…

La Fiat 500 rend hommage à l’art en offrant une scène unique à une jeune artiste plasticienne talentueuse. Italcar, représentant officiel de Fiat, Alfa Romeo et Jeep en Tunisie, a organisé jeudi 6 février 2025 un événement spécial célébrant une collaboration inédite avec Nour Ben Zakour, créatrice de l’œuvre intitulée « Fusion universelle ».

Cette œuvre, dans laquelle se retrouvent les lignes et les couleurs vibrantes de la Fiat 500, modèle emblématique du constructeur italien datant de 1957, incarne l’essence même de l’art et de la créativité.

Exposée actuellement dans le showroom de la marque, l’œuvre se compose de 57 pièces, assemblées comme un puzzle pour former une toile éclatante représentant un vivarium, un lieu où des émotions prennent vie. Ces fragments de tableau seront offerts aux 57 premiers clients de la Fiat 500 en finition Cult Club, actuellement disponible en Tunisie chez Italcar, transformant ainsi chaque œuvre en un souvenir tangible d’un moment artistique unique.

Les courbes de la composition évoquent le design fluide de la Fiat 500, avec des lignes qui semblent avoir été sculptées par l’artiste elle-même. De plus, le concessionnaire Fiat propose une remise de 1957 dinars sur le véhicule, afin de souligner l’audace artistique et l’élégance de son modèle emblématique.

La version Cult Club de la Fiat 500 se distingue par un ensemble de nouvelles options, comme les palettes au volant, un écran digital intégré au tableau de bord et la climatisation climatronique. Côté design extérieur, cette version bénéficie de détails subtils qui lui confèrent une personnalité unique, tels que les rétroviseurs et le pare-choc colorés de la carrosserie, un seuil de porte chromé en signature, des jantes en alliage de 15’’ et des éléments chromés qui ajoutent une touche d’élégance à son look.

L’événement a également été l’occasion pour Italcar de dévoiler la toute nouvelle Fiat 500 électrique, qui sera bientôt disponible sur le marché tunisien.

Véritable icône de la marque, la 500e incarne la mobilité zéro émission. Moderne, tout en restant fidèle à ses racines, elle combine technologie et plaisir de conduire. Cette version électrique de la célèbre citadine représente un bond vers l’avenir tout en étant un vecteur d’optimisme, en accord avec la vision de Fiat pour la mobilité de demain.