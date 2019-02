Célébrant l’inscription du savoir-faire des femmes potières de Sejnane sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, le commissariat régional des affaires culturelles à Bizerte organise une manifestation intitulée “La poterie de Sejnane… Notre fierté”.

Se déroulant les 18, 19 et 22 février 2019, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre du programme national “Tunisie, Cités des civilisations”.

Durant les trois jours de la manifestation, des expositions, des conférences et des visites de sites archéologiques de la région seront au programme.

La première journée (18 février) sera consacrée à la visite du site archéologique de Béni Saidane en plus de l’exposition de la poterie des femmes de la région. Une exposition photographique et de poterie de Sejnane se tiendra dans la salle de sport de Sejnane. Des conférences animées par des experts dans la poterie et le développement rural, un atelier autour de la poterie outre un spectacle musical animé par l’artiste Abderrahmen Chikhaoui seront aussi au programme de cette journée.

Une course de bicyclette se tiendra à la seconde journée de la manifestation (19 février). La course traversera “le circuit de la poterie” en partant de la région de Jebissa à la maison de la jeunesse à Sejnane.

Un colloque intitulé “La poterie de Sejnane, vecteur du développement local” clôtura cette manifestation (22 février). En présence des différents acteurs concernés par le développement local, les participants débattront des questions relatives au secteur de la poterie dans la région.

La labellisation de la poterie de Sejnane, l’expérience du cabinet de tourisme avec les potières de Sejnane dans le domaine de la recherche, le financement des artisanes, seront parmi les thèmes de la conférence.

Rappelons que le savoir-faire des potières de Sejnane a été inscrit officiellement le 29 novembre 2018 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. L’inscription de la poterie de Sejnane est le premier dossier de la Tunisie enregistré depuis 20 ans sur la liste de l’Unesco.

Cette inscription est un pas important dans la réhabilitation de la créativité artisanale et la valorisation du patrimoine de Sejnane sur les plans local, national et international.