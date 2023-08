Le projet “Creative Tunisia” vise le développement de la chaîne de valeurs de la poterie traditionnelle en Tunisie

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, qui effectue dimanche une visite à l’île de Djerba (gouvernorat de Médenine), a rendu hommage, à l’occasion de la fête nationale de la femme, aux artisanes, pour leurs efforts pour le développement du secteur, en valorisant leur rôle dans la préservation du patrimoine artisanal et de l’authenticité des produits artisanaux en Tunisie.

Présidant une journée de sensibilisation à l’entrepreneuriat artisanal, organisée dans le cadre du Festival International de poterie de Guellala, le ministre a souligné la volonté du gouvernement de soutenir la femme artisane et de mobiliser les structures de l’Etat pour renforcer sa position dans le secteur qui reste une source de revenus et de recettes en devises, en générant en 2022, plus de 149 MD. Le ministre du Tourisme est revenu, à cet effet, sur les décisions prises le 16 mars 2023, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’artisanat et de l’habit traditionnel, pour promouvoir l’artisanat et l’exportation de produits artisanaux.

Il s’agit en effet, de simplifier les procédures en faveur des exportateurs, de leurs octroyer des primes de transport, de faciliter leur accès au financement et de créer des entreprises artisanales exportatrices, ainsi que d’autres mesures visant la formation et le perfectionnement professionnel pour renforcer la capacité productive de l’entreprise, à travers le pourvoi de la main-d’œuvre qualifiée et des matières premières.

Il a souligné la portée des foires et salons, en tant qu’opportunité pour commercialiser les produits artisanaux à l’étranger, citant en exemples la Foire de Paris qui aura lieu le mois prochain et celui de Milan à la fin de l’année et auquel la Tunisie sera l’invitée d’honneur.

A l’ouverture des travaux du workshop de sensibilisation sur l’entrepreneuriat dans le secteur de l’artisanat, Belhassine a insisté sur la nécessité d’encadrer les femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat et la réalisation des projets, en profitant des mécanismes de financement et des opportunités de formation disponibles dans ce secteur.

Il a rappelé le “Creative Tunisia”: Appui au développement de la réalité économique : poterie de Guellala”, financé par l’Union Européenne et la Coopération italienne et exécuté par le Programme des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat (ONA).

Ce projet lancé en 2020 et qui se poursuivra jusqu’à l’année 2025, vise le développement de la chaîne de valeurs de la poterie traditionnelle en Tunisie.