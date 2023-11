La poterie de Sejnane : un patrimoine culturel à préserver

Le projet “Les femmes potières de Sejnane – Hrayer Sejnane“, qui vient d’être clôturé, a permis d’accompagner plus d’une quarantaine de femmes potières dans cette ville située à Bizerte, au nord de la Tunisie, via l’organisation de formations sur les thématiques de la communication, les techniques de vente et la gestion administrative et financière de leurs projets.

Mis en œuvre par l’association “Jeunesse pour la Citoyenneté Active”, en partenariat avec le projet “Promotion du Tourisme Durable”, ce projet vise à promouvoir le savoir-faire lié à “la poterie de Sejnane”, classé (savoir-faire) par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), au patrimoine culturel immatériel de l’humanité et à en faire un outil de promotion et de diversification de l’offre touristique tunisienne.

Au bout d’un an, ce projet a permis de renforcer les capacités commerciales des femmes potières, de réaménager dix cabanes de vente et d’organiser des expositions de produits et de visites pour découvrir l’art de la poterie de Sejnane, outre des ateliers d’apprentissage à la poterie en faveur de plus de 100 jeunes de la région.

Des outils de communication tels qu’une plateforme de vente en ligne, un site web et un catalogue produits disponible en ligne et au format papier ont été créé dans le cadre de ce projet.

Initié dans le cadre la Route Patrimoine Unesco et conformément à la stratégie du Ministère du Tourisme pour la diversification de l’offre touristique en Tunisie, “Hrayer Sejnane” est soutenu par le projet “Promotion du Tourisme Durable”, mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de l’agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ)

Il est financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna”.

La poterie est une activité traditionnelle qui fait partie d’un mode de vie rural et répondant à un besoin d’autosuffisance, un savoir-faire féminin détenu par les potières de Sejnane, délégation rurale dans le gouvernorat de Bizerte. Inscrit sur la liste du patrimoine de l’UNESCO, ce savoir-faire représente une richesse patrimoniale à même de faire de la région une destination touristique alternative.

Inscrit en 2018 sur la liste du patrimoine culturel immatériel l’UNESCO, le savoir-faire lié à la poterie de Sejnane, est un art ancestral pratiqué par les femmes de Sejnane. Il est devenu un élément essentiel de leur mode de vie et une source de revenu pour leurs familles.