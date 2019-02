Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 1,568 milliard de dinars au mois de janvier 2019, suite au déficit enregistré avec certains pays, entre autres la Chine (-507 MDT), la Turquie (-250 MDT), l’Algérie (-168,2 MDT), la Russie (-155,2 MDT) et l’Italie (-95,4 MDT), selon les dernières statistiques publiées par l’INS.

Le taux de couverture a enregistré une diminution de 1,2 point par rapport au mois de janvier 2018 pour s’établir à 70,9% contre 72,1%, il y a un an.

En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant avec d’autres pays, principalement avec la France, de 319,5 MDT, la Libye de 88,2 MDT et le Maroc de 39,1 MDT.

Le déficit de la balance énergétique s’établit à 466,9 MDT (29,8% du total du déficit), contre 353,7 MDT durant la même période en 2018. Hors énergie, le déficit de la balance commerciale se réduit à 1,101 milliard de dinars.

Nette progression des importations par rapport aux exportations

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de janvier 2019, montrent comme à l’accoutumée, une progression nettement plus importante des importations que des exportations .

C’est ainsi que les importations ont enregistré une hausse de 24% durant le mois de janvier, atteignant une valeur de 5,384 milliards de dinars contre 4,341 milliards de dinars durant le

mois de janvier 2018.

Pour leur part, les exportations ont augmenté de 21,9%, s’élevant à 3,816 milliards de dinars contre 3,130 milliards de dinars durant le mois de janvier 2018. Cette progression concerne la majorité des secteurs, ceux des mines, phosphates et dérivés de 74,0%, des industries manufacturières de 46,6%, des industries mécaniques et électriques de 29,6%, de l’énergie de 18,4% et du textile et habillement et cuirs de 16,3%.

A contrario, l’agriculture et les industries agro-alimentaires, l’un des principaux secteurs exportateurs a baissé de 10,3%, suite à la diminution des ventes d’huile d’olive (145,5 MDT contre 236,2 MDT).

Pour ce qui est des importations nationales, leur progression est due à la hausse observée au niveau de tous les secteurs, de 38,8%, pour les biens d’équipement et de 26,6%, pour les produits énergétiques, sous l’effet de la hausse de nos achats de gaz naturel (249,2 MDT contre 153,7 MDT) et des produits raffinés (493,2 MDT contre 432,5 MDT).

De même les importations en matières premières et demi produits augmentent de 10,4%, celle des produits agricoles et alimentaires de base de 6%, ainsi que les mines, phosphates et dérivés de 1,2%.

Progression de 24,3% des exportations tunisiennes vers l’UE

La répartition géographique des échanges commerciaux montre que les exportations tunisiennes vers l’union européenne (73,5% du total des exportations), ont augmenté de 24,3%, suite à l’évolution de nos exportations vers certains partenaires européens, tels que l’Italie (+ 48,2%), l’Allemagne (+28%) et la France (+20,4).

Par ailleurs, nos ventes sont en diminution avec d’autres pays notamment, avec les Pays-Bas (-36,2%) et l’Espagne (-11,3%).

Avec les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Algérie de 69,4%, la Libye de 103,8% et le Maroc de 2,6%.

Pour les importations de l’union européenne (50,7% du total des importations) , elles ont augmenté de 14,2% pour s’établir à 2731,2 MDT. Les importations ont cru de 50,2% avec l’Italie et de 6,1% avec la France.

Selon le régime, les échanges commerciaux sont déficitaires sous le régime général de 2,646 milliards de dinars (-1,967 milliard de dinars en janvier 2018), et excédentaires sous le régime offshore de 1,078 milliard de dinars (+755,5 MDT en janvier 2018).