La moyenne d’évaluation citoyenne des services de santé dans le gouvernorat de Tataouine est de 4,6/10, celle des services de secours est de 4/10, celle des consultations externes et des services des laboratoires médicaux est aussi de 4,6/10. C’est ce qui ressort de la première étude participative en Tunisie sur “l’évaluation citoyenne des services de santé publique dans le gouvernorat de Tataouine: Diagnostic et alternatives”.

Lors d’une conférence de presse tenue samedi sur la présentation des résultats de cette étude, 61% des personnes interrogées ont indiqué qu’ils effectuent leurs bilans, consultations et analyses médicales dans des cabinets et centres privés en dehors de la région vu les difficultés qu’ils rencontrent dans les structures publiques.

Cette enquête a concerné un échantillon de 1.100 habitants représentatif des délégations de Tataouine, sur des groupes de discussion, des visites sur le terrain et des entretiens avec les autorités locales, les médecins, les infirmières et leurs patients.

L’étude s’est également intéressée à la santé reproductive dans le seul hôpital régional et dans les centres de santé de base. 60% des personnes interrogées représentent les zones urbaines alors que le reste sont des habitants des zones rurales. La tranche d’âge (18/65 ans) représente 92,8% des participants.

L’étude a également montré que le taux des personnes interrogées bénéficiaires de cartes de soin à tarifs réduits est de 35% alors que celui des adhérents à la CNAM est de 39%.

En ce qui concerne l’accessibilité aux structures de soins de santé, l’étude précise que l’hôpital régional le plus proche se trouve à 59 km alors que le CHU le plus proche est situé à 307 km.

“Le rôle pionnier de cette étude repose sur sa méthodologie, qui associe des recherches sur le terrain, des normes de médecine communautaire et les connaissances des citoyens”, a indiqué Mariam Baky, directrice du projet.

Cette étude a été réalisée après deux ans de travail, par International Alert Tunisie et ses partenaires: l’association Shamseya pour la gestion des systèmes de santé, l’association tunisienne pour la défense de la santé publique et les droits de ses utilisateurs et le réseau régional d’associations de Tataouine.

L’étude a pour objectifs d’évaluer le degré de satisfaction des citoyens à l’égard des différents services de santé dans le gouvernorat, de promouvoir une culture de responsabilité citoyenne permettant de développer ces services et de fournir un soutien citoyen aux décideurs des politiques de réforme, de présenter brièvement les points forts et faibles des services de santé dans toutes les délégations et de clarifier les différences entre elles et de présenter des suggestions et des recommandations citoyennes aux diverses parties dans le but d’améliorer la qualité et la disponibilité des services de santé.