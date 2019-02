Le ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta, et son homologue tunisien, Abdelkrim Zbidi, ont coprésidé, jeudi 7 février, la clôture des travaux de la 20e session de la commission militaire mixte tuniso-italienne dont les assises se sont tenues à Rome.

A cette occasion, Zbidi a salué le soutien apporté par l’Italie à la Tunisie dans les domaines militaire et de développement durable, se disant “très satisfait” du bilan des activités militaires en 2018.

“La Tunisie et l’Italie sont déterminées à réunir les conditions nécessaires de réussite des activités d’intérêt commun, programmées en 2019, lit-on dans un communiqué du département de la Défense.

D’après Zbidi, la coopération tuniso-italienne est fondée sur trois axes. Le premier consiste à mettre en place un centre de coordination et de planification des opérations militaires à Jendouba afin de former et entraîner les unités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la contrebande et le crime organisé.

Le deuxième axe consiste à créer un centre de formation professionnelle en plongée sous-marine à Zarzis. Le côté italien s’est engagé à fournir les équipements nécessaire et à dispenser une formation adéquate.

Le troisième projet concerne la région Al-Mohdath dans la délégation d’El Faouar (gouvernorat de Kébili). Zbidi s’est félicité du soutien de l’Italie pour mener à bien ce projet ambitieux qui ressemble à celui de Rjim Maâtoug dans la région de Nefzaoua, gouvernorat de Kébili.