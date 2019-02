“La Tunisie est riche en matériaux de construction durables (gypse, chaux, sables, marbre, pierre…). C’est le pétrole de notre pays que nous devons œuvrer à valoriser afin de réussir notre relance économique et mettre en place les fondements d’un développement durable”.

C’est en tout cas ce que pense Faouzi Ayadi, organisateur des Journées de la construction écologique, qui intervenait, mercredi 6 février, lors d’une conférence de presse, sur la 11ème édition du Salon de l’éco-construction et l’innovation.

Ayadi estime que le lancement de projets dans ce domaine permettra de créer de nouveaux emplois dans plusieurs régions du pays.

A noter que la Tunisie est classée 4ème mondiale en termes de ressources en gypse, avec des réserves de l’ordre de 60 milliards de tonnes sur une superficie de 50 km de long et 20 km de large.

En outre, explique Ayadi, “la construction écologique constitue pour le citoyen tunisien plusieurs avantages aux niveaux environnemental, sanitaire et lucratif étant donné que l’usage des matériaux écologiques lui revient moins cher par rapport aux matériaux classiques.

Cependant, de nombreuses difficultés entravent l’expansion de cette filière, entre autres un cadre réglementaire non adéquat, de problèmes administratifs…

Pour ce qui est de la 11ème édition du Salon de l’éco-construction et l’innovation, elle se tiendra les 12 et 13 février 2019 au siège de l’UTICA, sous le slogan “Bâtiments écologiques : innovation, confort et économie”.

A cette rencontre sera annoncée la décision de construire le premier édifice écologique public, et le lancement du réseau national de la construction durable, qui vise à concevoir les grandes lignes de la stratégie nationale de l’éco-construction pour les années à venir.