Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu, le 4 février au siège du département, avec l’ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor.

La rencontre a porté sur la préparation des échéances bilatérales et multilatérales, dont la visite très prochainement du chef du gouvernement, Youssef Chahed, en France, et durant laquelle se tiendra la réunion du conseil supérieur de la coopération tuniso-française au niveau des deux chefs de gouvernement.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, Jhinaoui et le diplomate français ont discuté également du sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie qui se tiendra à Tunis en 2020, ainsi que du sommet des deux rives qui sera organisé à Marseille au mois de juin 2019, lequel réunira les représentants des sociétés civiles des pays 5+5.

La rencontre, axée entre autres sur les moyens de consolider les relations de coopération et de partenariat stratégique entre la Tunisie et la France, a été consacrée aussi au suivi des résultats de la visite effectuée par le président français Emmanuel Macron en Tunisie le 31 janvier et le 1er février 2018.

A cette occasion, Jhinaoui a souligné les liens solides qui caractérisent les relations tuniso-françaises, mettant en avant la prédisposition de la Tunisie à les renforcer dans le cadre bilatéral et celui du partenariat avec l’Union Européenne “surtout que la France reste le premier partenaire économique de la Tunisie dans la zone européenne”.

De son côté, le diplomate français a réitéré l’engagement de son pays à soutenir les efforts consentis par la Tunisie pour garantir la réussite des prochains rendez-vous et échéances, et à l’accompagner pour relever les défis dans le domaine économique.

Olivier Poivre d’Arvor a mis également l’accent sur le souci de la France d’impulser la coopération bilatérale et l’activation des conventions bilatérales dans tous les domaines.