Le budget consacré à la mise œuvre du Programme régional du développement pour l’exercice 2019 dans le gouvernorat de La Manouba, qui s’élèvera à 12,5 millions de dinars, a été approuvé, vendredi 1er février, lors d’une réunion du conseil régional du gouvernorat.

Parmi les composantes de ce programme, figure notamment le renforcement de l’infrastructure de base (éclairage public, eau potable, routes,…) dans l’ensemble des délégations de la région.

Pour ce faire, une enveloppe de 6,9 millions de dinars est destinée à l’aménagement des routes et pistes agricoles dans six délégations (Oued Ellil, Borj Amri, Jedaida, Mornaguia, El Battan et Tebourba).

En outre, 1,7 million de dinars seront investis dans l’installation de canaux d’évacuation des eaux usées dans les localités de Maasra et Hathrmine (Jedaida) et Messadine (Borj Amri).

Il s’agit également de raccorder au réseau de l’eau potable 543 logements répartis sur huit délégations pour une enveloppe de 1,3 million de dinars.

Une autre partie du budget sera consacrée à la création d’emplois et de sources de revenus pour des familles démunies et des jeunes ayant bénéficié de formation professionnelle.