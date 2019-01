Des projets d’une valeur de 19 millions de dinars sont consacrés aux zones avoisinant Mont Mghila.

Le gouverneur de la région de Sidi Bouzid, Anis Dhifallah, a indiqué, à la correspondante de la TAP, que des projets ont été réalisés et d’autres sont soit en cours, soit en phase d’étude.

Les travaux réalisés concernent l’asphaltage de la piste d’Imada de Selta sur une distance de 3km (coût 480 mille dinars) et celle reliant Beit Errebaî à Slatnia d’une longueur de 1,4 km (286 mille dinars), outre la réhabilitation du réseau d’eau potable à Selta au profit de 175 familles.

La réalisation de la piste agricole Ribat entre Selta 2 et Ain Jafel (11,6 km) a atteint 40% pour un coût global de 2,2 millions de dinars.

Les travaux relatifs aux pistes Maabed Selta (temple de Selta) en passant par Douar El Hbabsa (3km) et El Mhamdia-Ouled Rahal (5 km) se poursuivent.

Les projets consacrés aux zones avoisinant Mont Mghila ont trait, notamment, à la création d’un espace socioculturel et de santé (2,5 millions de dinars) sur une surface de 5 mille m2, projet annoncé par la présidence du gouvernement.

Il s’agit en outre du projet de gestion des paysages intégrés à Selta et Zoghmar qui comprend le bitumage de routes et la plantation de 1300 ha d’oliveraies et de créer une zone irriguée, un barrage collinaire à oued Hnita à Selta et une zone irriguée et d’assurer l’asphaltage d’un circuit de 3,5 km (4 millions de dinars).

Le projet réservé à la localité d’Ain Jafel consiste à aménager le circuit reliant la route nationale n3 bis et Mont Mghila, sur une distance de 25 km (7,5 millions de dinars). Les travaux devront démarrer, en 2019.

Une zone irriguée sera réalisée dans le cadre du plan quinquennal de développement 2016-2020 alors que l’aménagement du réseau d’eau potable au profit de 410 familles se poursuit avec un taux d’avancement de 80%.