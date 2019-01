“La Russie va prendre toutes les mesures nécessaires pour rééquilibrer la balance commerciale avec la Tunisie et inciter les investisseurs russes à tirer profit des potentialités dont dispose la Tunisie en tant que destination prometteuse d’investissement”. C’est la promesse faite, samedi 26 janvier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite officielle en Tunisie.

Reçu au palais de Carthage (en présence de son homologue tunisien) par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, le chef de la diplomatie russe a mis l’accent sur la volonté de la Russie de hisser les relations bilatérales à la hauteur des potentialités importantes dont disposent les deux pays, particulièrement dans les domaines du Commerce, du tourisme et de l’éducation.

Tout en saluant l’expérience démocratique inédite menée par la Tunisie, Lavrov a mis l’accent sur le rôle clé que joue la Tunisie dans la garantie de la paix et de la stabilité dans la région.

A ce propos, il a réaffirmé le soutien de la Russie aux efforts de la Tunisie en matière de lutte contre le terrorisme, plaidant dans le même contexte pour un surcroît de coordination bilatérale et internationale afin de former un front international de lutte contre ce phénomène transfrontalier qui menace la paix et la sécurité dans le monde.

Dans les mêmes sillages, le chef de la diplomatie russe a évoqué le dossier libyen qui exige, selon lui, “la conjugaison des efforts de la communauté internationale pour inciter les protagonistes libyens à trouver règlement qui garantit l’intégrité et la stabilité de la Libye sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et tout en prenant en considération le rôle et les positions des pays du voisinage”.

Sur un autre plan, Sergueï Lavrov a mis l’accent sur l’impérieuse nécessité de préserver l’intégrité nationale et territoriale de la Syrie, faisant remarquer que “sa place naturelle est dans Ligue arabe”.

“Les relations d’amitié de longue date unissant la Tunisie et la Russie doit être un point d’appui pour booster la coopération bilatérale et promouvoir les relations économiques dans les différents domaines”, a, de son côté, souligné le président de la République.

Evoquant le dossier libyen, Caïd Essebsi a souligné que “la stabilité de la Libye représente un facteur vital pour instaurer la paix et la stabilité dans la région de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée.

“Forte de l’initiative présidentielle, la Tunisie tend à inciter les frères libyens à poursuivre le dialogue pour aboutir à un règlement politique global et durable qui garantit la stabilité et ouvre la voie à la reconstruction de la Libye”, a-t-il indiqué.

Au sujet du dossier syrien, le chef de l’Etat a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à la préservation de l’intégrité de la Syrie et au règlement de sa crise dans les plus brefs délais, à travers un règlement politique global qui garantit la sécurité et la stabilité du peuple syrien.

Dans le même contexte, le chef de l’Etat a indiqué que le retour de la Syrie à la Ligue des Etats arabes exige une décision consensuelle de la communauté arabe.