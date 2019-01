Le secrétaire général du mouvement Al Chaab, Zouheir Maghzaoui, accuse “l’utilisation par le chef du gouvernement des moyens de l’Etat dans la création d’un mouvement pour rivaliser les autres partis politiques lors des élections de 2019”.

Il estime que Chahed aurait mieux fait de démissionner pour se consacrer à la formation de son parti politique.

Dans une déclaration de presse dimanche 27 janvier, lors d’un meeting du parti à Kairouan, Maghzaoui a fait observer que tous les indicateurs montrent que, depuis deux ans, le chef du gouvernement n’a accompli aucune réalisation concrète pour se proposer aujourd’hui comme alternative.

“Chahed a le droit de créer un parti mais sans exploiter les ressources de l’Etat pour chercher à recouvrer une légitimité perdue”.

Maghzaoui estime que jamais la Tunisie n’a connu une crise aussi grave, marquée la pénurie des produits alimentaires de base, l’augmentation du taux de chômage et une inflation chiffrée à 8 pc, en plus de l’exécution de deux grèves générale.

Le SG d’Al Chaab a cité, également, la crise de l’enseignement et la vague des mouvements sociaux dans les régions. Autant d’indicateurs qui prouvent que le système politique de 2014 a échoué.

Il a tenu le président de la République et le chef du gouvernement pour responsables de la détérioration de la situation économique et politique dans le pays, déplorant la crise politique qui perdure depuis près de huit mois ainsi que les questions sécuritaires restées en suspens.

Maghzaoui a appelé les Tunisiens à participer massivement aux prochaines élections pour choisir leurs représentants sur la base de programmes clairs capables de sauver le pays, plutôt que moyennant l’achat des voix et l’argent politique à l’instar de ce qui s’est passé lors des précédentes élections de 2011 et 2014.

Par ailleurs, le secrétaire général du mouvement Al Chaab a insisté sur le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Il a estimé que depuis huit ans, ce pays a été victime d’un “grand complot” et qu’il est parvenu à résister face aux groupes terroristes.

Faire des déclarations, c’est facile, les prouver, c’est difficile. Alors de grâce M. Maghzaoui, vous avez le droit de faire de la politique comme tout le monde, mais vous réussirez pas à créer quelque chose de potable et viable par des affirmations et accusations non fondées.