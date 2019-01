Le Centre d’affaires de Sfax a organise, jeudi 24 courant, le colloque annuel des réseaux régionaux d’appui aux projets.

Le débat a porté sur le climat d’affaires dans la région et les programmes et dispositions d’incitation à l’investissement, dont le nouveau Code d’investissement et la loi de finances 2019.

Ce rendez-vous a été marqué par la participation d’experts (membres des réseaux régionaux créés par le Centre d’affaires de Sfax), ainsi que des jeunes entrepreneurs.

Le représentant de l’Instance tunisienne de l’investissement à Sfax, Saber Sellami, a détaillé les nouvelles dispositions de la loi de l’investissement n°2016-71 et les législations relatives à l’encouragement aux investissements en matière de développement régional.

Il a évoqué les encouragements initiés par l’Instance en tant qu’interlocuteur unique pour communiquer avec les investisseurs et leur faciliter les procédures administratives.