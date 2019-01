“Le Portugal est prêt à développer sa coopération avec la Tunisie et à partager son expérience dans le domaine de l’environnement, en particulier dans l’élimination des déchets solides et l’assainissement et en lançant des initiatives prometteuses pour les deux pays”, a affirmé le secrétaire d’Etat portugais à l’environnement Carlos Manuel Martins.

Une délégation portugaise, composée de 10 responsables d’institutions de premier plan dans les domaines de l’environnement et de l’énergie, a participé lundi au deuxième forum économique organisé par l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et le Conseil des affaires tuniso-portugais, en présence du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami.

Le ministre a souligné à cette occasion que “les autorités tunisiennes sont prêtes à étudier chaque proposition et chaque projet de partenariat avec le Portugal dans le cadre d’une approche gagnante pour tous”, a déclaré Hammami.

De son côté, le président de l’UTICA Samir Majoul a indiqué que “le Portugal, qui a réussi à réaliser la transition économique et à surmonter les obstacles, peut être une source d’inspiration pour la Tunisie”. Il a souligné l’existence d’opportunités de coopération entre les entreprises tunisiennes et portugaises”, ajoutant que le partenariat tuniso-portugais pourrait être mené dans le cadre d’une coopération tripartite au service de l’Afrique.

Majoul a affirmé l’Organisation du patronat “œuvre à encourager les entreprises tunisiennes à s’engager dans une démarche pour la qualité globale intégrant la composante environnementale”.