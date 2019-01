Un accord de coopération tuniso-portugaise a été signé, mardi 22 janvier à Tunis, pour la mise en œuvre du programme “Education à l’environnement et au développement durable”, pour un investissement conjoint de 120.000 euros (environ 400.000 dinars tunisiens).

Ledit projet vise à intégrer les aspects environnementaux et ceux de développement durable dans les cursus et programmes du ministère de l’Education. Sa finalité est de sensibiliser les jeunes générations (enfants et adolescents) aux enjeux environnementaux et les associer, ainsi, aux efforts de préservation de l’environnement et des écosystèmes.

Objet d’un mémorandum d’entente signé en 2018, ledit projet fait partie d’autres programmes écologiques, conçus dans le cadre d’une stratégie de partenariat tuniso-portugais, d’un budget global d’environ 640.000 euros (plus de 2,2 millions de dinars), dont les deux tiers à financer par le Portugal et le 1/3 par la Tunisie.

La coopération prévoit la mise en oeuvre, en partenariat avec l’Agence Nationale de gestion des déchets (ANGED), d’un programme de gestion des déchets électroniques et électriques, à travers, un système de collecte et de récupération de ce genre de déchets, et le renforcement du cadre réglementaire de la filière.

Il est aussi question d’améliorer les services d’assainissement, en coordination avec l’Office National de l’Assainissement (ONAS).

Les principales actions prévues dans ce cadre consistent à valoriser les eaux usées traitées dans le secteur agricole et développer un plan quinquennal de gestion des boues des stations de traitement des eaux pluviales en plus de l’appui technique et institutionnel et le transfert du savoir-faire dans le domaine de l’assainissement.

L’accord tuniso-portugais a été signé par la secrétaire générale du ministère portugais de l’Environnement, Alexandra Carvalho, et le secrétaire général du ministère des Affaires locales et de l’Environnement, Sofiène Abdeljawed, en présence du ministre tunisien de l’Environnement, Mokhtar Hammami, et du secrétaire d’Etat portugais à l’Environnement, Carlos Manuel Martins.