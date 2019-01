La Banque allemande de développement (KFW) souhaite financer de grands projets d’investissement en Tunisie, dans le secteur de la formation professionnelle et le développement des compétences, dans le cadre de l’initiative “Compétences pour l’Afrique”, initiée par la Commission de l’Union Africaine (CUA) et soutenue par le gouvernement allemand.

Cette initiative connue sous l’acronyme “SIFA” -pour Skills Initiative for Africa-, est mise en œuvre par l’Agence de développement de l’Union africaine et financée à travers la KFW.

Elle cible, actuellement, 6 pays africains, à savoir la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Cameroun, l’Ethiopie, le Kenya, le Nigeria et le Togo.

Des appels à proposition seront lancés par les pays concernés et ensuite, des subventions de 1 à 1,5 million d’euros (soit de 3,4 à 5,1 millions de dinars tunisiens) seront accordées aux projets sélectionnés.

Les soumissionnaires gagnants devront apporter une contrepartie de 10% du coût total du projet. Ils devront être des entités locales ou nationales publiques ou privées habilitées à donner des formations, qui pourraient durer de 24 à 30 mois.

L’Initiative “Compétences pour l’Afrique” a pour objectif de renforcer les perspectives d’emploi des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables en Afrique.

Elle contribue à la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine qui vise à transformer le système d’éducation et de formation pour qu’il soit adapté aux normes de qualité internationales et contribue à l’amélioration de l’employabilité des jeunes dans les secteurs économiques prioritaires.

En Tunisie, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 25 ans est estimé à 15,3%. La population âgée de moins de 25 ans est estimée à 39% pour 11,4 millions d’habitants.