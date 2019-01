Le Fonds TASDIR+ et les conseils régionaux des experts-comptables de Tunis et Ben-Arous et du Nord ont organisé le mercredi 16 janvier 2019 à la Maison de l’Exportateur une Table-ronde avec les bureaux d’expertise comptable.

Quarantaine cinq experts y ont pris part pour s’informer du programme proposé par TASDIR+.

Le Programme TASDIR+ a accordé un intérêt particulier à cet événement étant donné que le Fonds vise à séduire spécifiquement cette corporation fort importante pour trois raisons majeures.

La 1ère raison est que les services liés à l’expertise sont à très grande valeur ajoutée et leur exportation est grandement bénéfique pour la Tunisie. Il s’agit dans ce cas d’encourager la corporation à exporter ses services d’expertise notamment en visant le marché subsaharien francophone.

La 2ème consiste à informer et à présenter le programme aux bureaux d’expertise comptable lesquels sont en étroite relation avec les entreprises tunisiennes de par leur métier. Ils constituent à cet effet un véritable vivier pour TASDIR+. Ils pourraient ainsi informer leurs clients entrepreneurs sur la pertinence du programme et sensibiliser et encourager ceux qui y sont éligibles à y adhérer.

La 3ème non moins pertinente raison consiste à encourager les bureaux d’expertise comptable à chapeauter les business plans des entreprises qui sollicitent TASDIR+ en devenant leurs conseillers. Dans ce contexte, certaine entreprises adhérentes au Programme sont conseillées par des consultants indépendants qui les appuient dans leurs démarches export avec TASDIR+. Le Programme tend ainsi la main aux experts comptables pour une collaboration fructueuse gagnant-gagnant.

Riadh BEZZARGA, directeur-coordinateur du Fonds TASDIR+, a également exhorté la corporation à s’unir autour d’un projet commun permettant de placer un nombre important de bureaux d’expertise comptable sur des marchés stratégiques étrangers. Une action d’envergure pourrait être montée entre TASDIR+ et l’Ordre des experts-comptables à cet effet.

Il est à rappeler que vu l’intérêt accordé à la corporation, le Fonds TASDIR+ organisera deux autres tables rondes avec elle, l’une avec la section de Sfax et du sud (jeudi 17 janvier 2019 à Sfax) et la seconde avec la section de Sousse et du centre (vendredi 18 janvier 2018 à Sousse).