L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (Amvppc) a organisé, samedi 12 janvier 2019, une visite guidée pour la promotion des sites archéologiques de la ville de Sousse et de Monastir.

La visite s’inscrit dans le cadre du programme national “Tunisie, villes des civilisations” initié par le ministère des Affaires Culturelles et du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur général de l’Amvppc, Kamel El Bchini, a indiqué que 60 journalistes de différents médias tunisiens, égyptiens et palestiniens ont pris part à cette visite.

Après les monuments de Carthage, Kairouan, le Musée National du Bardo, les sites archéologiques de Sousse et de Monastir sont la quatrième étape du programme de visites destinées aux médias.

“L’objectif est de promouvoir le patrimoine auprès d’un large public”, a fait savoir Kamel El Bchini, à l’agence TAP, soulignant que la valorisation des sites archéologiques et du patrimoine auprès d’un large public sont des moyens pour dynamiser l’économie des villes d’une manière continue par le biais de la culture.

S’agissant des prochains projets de l’agence, le responsable a souligné que l’Amvppc œuvre pour l’amélioration des services au sein des musées et des sites en plus de l’élaboration d’un “beau livre” autour des monuments de la ville de Tunis et d’un autre atour des sept monuments tunisiens inscrits dans le patrimoine mondial à savoir Carthage, la ville de Tunis, la ville de Kairouan, Dougga, la ville de Sousse, Kerkouane et El Jem.

Plusieurs monuments ont été au programme de la visite guidée de la ville de Sousse à savoir: le Musée de Sousse, la grande mosquée et le Ribat de Sousse. Dans la ville de Monastir, les journalistes ont pu découvrir le Ribat de Monastir, le musée des coutumes et des traditions populaires ainsi que le musée du leader Habib Bourguiba.