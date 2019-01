Avec 1.350 exposants grecs et internationaux, 50.000 m² d’exposition et environ 5.000 principaux traders internationaux en produits alimentaires, FOOD EXPO consolidera une nouvelle fois sa réputation de Salon professionnel de l’alimentation et des boissons en Europe du Sud-est.

Pour la première fois, la Tunisie sera présente à ce rendez-vous international; participation qui sera dirigée par Classe Export Tunisie…

Plus de 70.000 professionnels de l’alimentation et des boissons des secteurs de la vente au détail, en gros et des services de restauration venant de 75 pays seront réunis pour réseauter avec 1.350 exposants dont 250 exposants venus de 25 pays, tels que l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Turquie, Chypre, l’Inde, l’Egypte, l’Espagne, la Nouvelle-Zélande, l’Ouzbékistan, l’Irlande, le Liban, la Corée du Sud, la Roumanie, la Tunisie, etc.

Plus de 5.000 traders internationaux de produits alimentaires

FOOD EXPO 2019 est une plateforme de l’industrie alimentaire internationale qui séduira les acheteurs internationaux de renommée.

5.000 traders internationaux en produits alimentaires auront la possibilité d’entrer en contact avec les exposants afin de découvrir leurs différentes offres.

A noter que les visiteurs internationaux de FOOD EXPO 2019 sont des hommes d’affaires venant de 75 pays, entre autres les Émirats arabes unis, États-Unis d’Amérique, Chine, Inde, Russie, Japon, Canada, Brésil, Autriche, Danemark, France, Italie, Royaume-Uni, etc.

Programme des rencontres B to B FOOD EXPO 2019

Environ 900 acheteurs internationaux seront invités à la 6ème édition du FOOD EXPO qui rassemble des acheteurs et des vendeurs qualifiés et qui ont de fortes chances de réaliser de véritables transactions grâce aux réunions pré-organisées avec les exposants. Dans ce cadre, plus de 17.500 rendez-vous B2B au programme des exposants.

Une belle opportunité se présente aux opérateurs tunisiens de l’agroalimentaire afin de promouvoir la diversité de l’offre tunisienne en produits agroalimentaires et consolider la position de la Tunisie.