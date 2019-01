L’organisation européenne MK-Sustainable Solutions (MKSS) annonce, vendredi 11 janvier, le lancement en Tunisie de son projet pilote “Micro Flavor” visant à diffuser des messages positifs aux jeunes et à lutter contre la violence à travers le rap.

Lancé en partenariat avec le ministère néerlandais des Affaires étrangères et l’ambassade des Pays-Bas en Tunisie, ce projet vise à faire sortir les jeunes du désespoir et à diffuser des messages positifs contre la violence à travers la musique du rap, a souligné Moses Shawaly, le fondateur de l’organisation lors d’une conférence de presse tenue à la Cité de la Culture à Tunis.

Shawaly qu’il s’agit d’aider les jeunes à penser plus aux solutions qu’aux problèmes pour les aider à bâtir leur avenir en évitant de penser au suicide ou à adhérer aux groupes violents.

“Le rap est en même temps une forme d’expression des attentes et des préoccupations des jeunes, et c’est pour cette raison que nous l’avons choisi comme outil pour ce projet”, a-t-il dit.

De son côté, Amen Allah Missaoui, chef du bureau de Tunis de l’organisation MKSS, a souligné que le rap est une musique largement écoutée en Tunisie et aux Pays-Bas, raison pour laquelle “nous l’avons choisi pour apprendre aux jeunes à penser et à critiquer positivement”.

“Le rap a été longtemps mal instrumentalisé et a servi à la diffusion des messages de haine et de violence. Aujourd’hui, on veut l’utiliser pour diffuser le positivisme et l’espoir”, a-t-il précisé, soulignant que les clips qui seront produits dans le cadre de ce projet seront diffusés sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook ResiRap.

D’après la même source, ce projet permettra de réaliser des productions artistiques par des artistes tunisiens et néerlandais qui travailleront ensemble dans le but de diffuser des messages positifs qui peuvent toucher le maximum de jeunes.

“Le projet sera probablement couronné par un concert qui réunira tous ces artistes au mois de septembre 2019”, a-t-il fait savoir. Tous les jeunes amateurs de rap sont invités à participer à ce projet et ils bénéficieront de l’assistance nécessaire pour écrire leurs chansons.

En marge de la conférence de presse, un clip du rappeur tunisien Alaeddine Yacoubi (Weld el 15) a été diffusé en avant-première. Le clip est un message d’espoir aux jeunes pour les encourager à ne pas baisser les bras et à ne pas penser au suicide ou au terrorisme.