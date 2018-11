Une session de formation internationale sur la santé maternelle et néonatale axée sur la réduction de la mortalité maternelle a démarré, lundi 19 novembre à Tunis, au profit de cadres médicaux et paramédicaux maliens.

Organisé à l’initiative du Centre de formation et de recherche en santé de la reproduction et de la population relevant de l’Office national de la famille et de la population (ONFP), ce cours international se poursuivra jusqu’au 1er décembre 2018.

Selon un communiqué de l’ONFP, l’organisation de ce cours s’inscrit dans le cadre du projet “Appui à la mise en œuvre de la politique de la santé de la reproduction dans la région de Kayes”, conformément à l’accord de coopération entre le ministère de la Santé du Mali et l’ONFP avec le soutien de l’Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement (AECID).

Au programme de cette formation, des cours théoriques et des stages pratiques au sein de plusieurs institutions sanitaires de Bizerte, Siliana, Zaghouan et de Tunis afin de prendre connaissance des services médicaux et éducatifs en faveur d’une maternité sans risque.