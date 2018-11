La BIAT a organisé, les 14 et 15 novembre 2018, deux rencontres dans les villes de Sousse et de Sfax à l’attention des professionnels de la santé. Ces rencontres régionales s’inscrivent dans le cadre de la politique de proximité adoptée par la BIAT et de sa nouvelle stratégie commerciale qui consiste à mettre en place un dispositif de prise en charge différencié par marché de clientèle. Ce dispositif aspire à une meilleure compréhension des besoins de sa clientèle en vue d’améliorer la qualité de service.

Plus de 400 professionnels de la santé issus de la région de Sousse et de Sfax, clients et non clients de la BIAT, ont participé aux rencontres organisées par la BIAT les 14 et 15 novembre 2018 successivement à Sousse et à Sfax. L’objectif étant d’assurer plus de proximité et d’écoute aux professionnels de la santé et à présenter l’offre d’accompagnement de la BIAT et de ses filiales financières.

Dans son mot d’ouverture, Hechmi Lakriche, directeur général Adjoint de la BIAT en charge de la Banque de Détail, s’est exprimé sur la relation de confiance que la banque a réussi à établir avec les professionnels de la santé. Il a également mis en avant la nouvelle stratégie commerciale de la banque dont l’objectif est de mieux répondre aux exigences spécifiques des différents marchés de clientèle.

Ces rencontres ont été rehaussées par l’intervention de Nejla Harrouche, directrice générale d’Assurance BIAT, et Mourad Ladjimi, directeur général de BIAT Capital, qui ont exposé les avantages liés aux produits financiers et d’assurance en terme de rendement et d’optimisation fiscale et notamment le contrat d’épargne (assurance-vie) Projet Avenir et le compte d’épargne en actions CEA. Une présentation a également été assurée par un expert financier sur l’optimisation fiscale des revenus des professionnels de la santé.

Bien plus qu’une banque, le Groupe BIAT multiplie les rencontres avec sa clientèle consolidant ainsi son positionnement de proximité. A travers son réseau bancaire de 203 agences implantées sur tout le territoire et ses filiales financières dotées d’experts dans les domaines de l’assurance, de l’intermédiation boursière ou encore du capital investissement, le Groupe BIAT met à la disposition de sa clientèle une offre riche et ciblée et un accompagnement personnalisé.

A propos de la BIAT

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte 203 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2200 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.