Le président de la République Béji Caid Essebsi a reçu, vendredi, au palais de Carthage, des Chefs de délégations ayant participé au 22ème forum international d’affaires de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Il a déclaré, à cette occasion, que le forum “Futurallia 2018”, revêt une grande importance économique et contribue au renforcement des partenariats et à la promotion de la Tunisie comme un site d’investissement prometteur.

La pérennisation de l’expérience démocratique en Tunisie est tributaire de la réussite de la transition économique, a déclaré Essebsi à cette occasion, selon un communiqué de la présidence de la République.

“Les pas franchis par la Tunisie dans le domaine des libertés et en matière d’ancrage de la démocratie et de l’amélioration du climat d’affaires a permis de redonner confiance en notre pays en tant que destination attractive pour le tourisme et l’investissement”, a-t-il encore dit.

Le chef de l’Etat s’est félicité, par ailleurs, du rôle joué par le secteur privé dans le renforcement des efforts de l’Etat pour la réalisation de la croissance et la création d’emplois, soulignant la place prépondérante accordée à la femme dans tous les secteurs productifs et sa contribution à la promotion de la société.

De son côté, le président de la CONECT, Tarek Chérif a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le rythme de partenariat entre les secteurs public et privé, soulignant la nécessité d’associer les Tunisiens à l’étranger aux actions de développement et de l’investissement dans le pays.

Plus de 600 entreprises de 30 pays, représentant plus de 30 secteurs économiques ont pris part à la 22ème édition du forum de la CONECT (du 14 au 16 novembre 2018) “Futurallia 2018”.