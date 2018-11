La première session du Conseil d’affaires tuniso-égyptien a été organisée mardi 13 novembre à Tunis par la CONECT et l’Association des hommes d’affaires égyptiens.

“Le Conseil a pour objectif de maintenir le dialogue économique bilatéral entre la Tunisie et l’Egypte, de fournir des moyens de développement pour les échanges commerciaux ainsi que d’encourager les investissements dans les deux pays”, a fait savoir la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie.

“Il permet également aux hommes d’affaires égyptiens et tunisiens de mieux identifier le climat des investissements et de booster la coopération économique entre les deux pays”.

“La communication entre les responsables du Conseil contribuera à surmonter les difficultés rencontrées par les hommes d’affaires, ce qui encouragera la création d’entreprises communes, la promotion des exportations et l’échange de biens et de services”.

Le conseil doit tenir une réunion annuelle, qui étudie les questions économiques les plus urgentes et transmet les recommandations aux gouvernements et aux organismes économiques et financiers des deux pays.

Le Conseil d’affaires tuniso-égyptien, dont la création a été annoncée le 9 courant, s’est tenu dans le cadre des travaux du Forum FUTURALLIA qui a lieu du 14 au 16 novembre 2018 à Tunis.

A souligner que la Tunisie a exporté pour 101,9 millions de dinars (MDT) vers l’Egypte, contre 831,2 MDT importations de l’Egypte, selon les statistiques de l’Institut national de la statistique pour l’année 2017.