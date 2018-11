Le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale œuvre, avec ses partenaires, à intégrer la communauté tunisienne à l’étranger dans le circuit économique national, à travers les fonds d’investissements. C’est en tout cas ce qu’a indiqué le ministre du Développement, Zied Ladhari.

Car, “la contribution économique de cette communauté comptant actuellement à 1,300 million de Tunisiens demeure faible par rapport à certains pays arabes, tel que le Maroc”, a-t-il ajouté lors de la 22e session du Forum économique international Futurallia 2018 organisé en Tunisie du 14 au 16 novembre.

Cette conférence a pour objectif de tirer profit des capacités de la diaspora tunisienne et de l’inciter à investir dans le pays, a noté de son coté, le président de la CONECT, Tarek Chérif, rappelant le rôle principal que joue cette organisation syndicale dans ce domaine afin de faciliter l’investissement et les échanges bilatéraux.

La CONECT a axé ses activités avec ses partenaires internationaux, tels que ANIMA Invest, France Express et la GIZ, au suivi et à la sensibilisation des Tunisiens à l’étranger, à investir en Tunisie, en les incitant à l’innovation et à la création des petites et moyennes entreprises (PME) dans des secteurs à haute valeur ajoutée, a-t-il dit.